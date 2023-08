Zusammen mit Live Nation gehört Eventim zu den führenden Ticketanbietern in der Veranstaltungsbranche. Gemeinsam erwirtschafteten die beiden Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 18 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigt sich, dass sowohl Eventim als auch Live Nation mit eigenen Veranstaltungen das meiste Geld verdienten.

Sehen Sie in der Statista-Grafik die Umsätze von Live Nation und Eventim in den vergangenen Jahren in US-Dollar:

Durch den Kartenverkauf für Konzerte, Sport- und Kulturveranstaltungen machte Eventim nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 541 Millionen Euro. Gleichzeitig betrug der Umsatz durch die „Planung, Vorbereitung und Durchführung von Tourneen, Veranstaltungen und Festivals – insbesondere im Musik- und Konzertbereich – sowie die Vermarktung von Musikproduktionen“ 1,4 Milliarden Euro.

Umsatzsteigerung durch hohe Ticketgebühren

Nach wie vor liegen die wichtigsten Märkte für Eventim in Europa. In den USA wurden dagegen „nur“ 50 Millionen Euro erwirtschaftet. Anders sieht das bei Live Nation und dem dazugehörigen Nebenzweig Ticketmaster aus. Das Unternehmen ist der globale Marktführer in der Veranstaltungsbranche und bei den Ticketplattformen. So machte Live Nation im vergangenen Jahr einen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar, 86 Prozent davon mit der Durchführung von Live-Events.

Die hohen Umsätze der beiden Unternehmen scheinen ein Indiz dafür zu sein, dass die Branche die schwierigen Jahre der Corona-Pandemie überwunden hat – auch durch hohe Ticketgebühren, was immer wieder für Kontroversen sorgt.

