Mehr Einblick für Nutzer Google will Datentransparenz im Play Store verbessern Von dpa | 27.04.2022, 18:40 Uhr

Google will Entwickler mehr in die Pflicht nehmen und im Play Store mehr Einblicke in die Datenerhebung der Apps geben. Die Regelung gilt ab jetzt und ist bis Juli noch freiwillig.