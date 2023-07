Google Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Künstliche Intelligenz Google: KI-Chatbot Bard jetzt auch in Deutschland verfügbar Von dpa | 13.07.2023, 09:18 Uhr | Update vor 9 Min.

Google wurde in Europa bei seiner KI-Aufholjagd zum Konkurrenten ChatGPT bislang von der Datenschutzbehörde in Irland ausgebremst. Doch nun ist der Weg frei - auch für einen Start in Deutschland.