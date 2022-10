«Goldhase» von Lindt Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Justiz „Goldhase“ erneut vor Gericht Von dpa | 27.10.2022, 04:55 Uhr

Seit 70 Jahren verkauft der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt an Ostern seine „Goldhasen“ in Deutschland. Hat ein Konkurrent seine Hasen rechtswidrig in eine gleiche Goldfolie verpackt?