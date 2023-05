Ein Techniker der Stadtwerke überwacht die Anlage: Die neue Heizzentrale im Schweriner Stadtteil Lankow soll 15 Prozent des Fernwärmebedarfs von Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt decken. Foto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Olaf Scholz lobt MV Neues Geothermie-Heizkraftwerk deckt 15 Prozent des Wärmebedarfs der Stadt Schwerin und | 02.05.2023, 16:21 Uhr Von Mark Otten Bert Schüttpelz | 02.05.2023, 16:21 Uhr

Ein klimafreundliches Geothermie-Heizkraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Aufsehen: Mit Energie aus der Kombination von heißem Tiefenwasser und großen Wärmepumpen sollen künftig 2000 Haushalte in Schwerin beheizt werden. Ein noch größere Anlage ist bereits in Planung.