Generation Z Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Umfrage Generation Z und Arbeitsmarkt - Was wollen die Jungen? Von dpa | 02.08.2023, 16:23 Uhr | Update vor 36 Min.

In einem von Fachkräftemangel und demografischem Wandel geprägten Arbeitsmarkt stehen junge Menschen und Berufsanfänger im Fokus. Was will die junge Generation im Job? Was müssen Firmen bieten?