Je nach Tätigkeit ist es möglich, dass Angestellte bei Burger King kaum mehr als den aktuellen Mindestlohn bekommen. Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa up-down up-down Verdienst bei Fast-Food-Kette Gehaltscheck: Was verdienen Mitarbeiter bei Burger King? Von Corinna Clara Röttker | 16.03.2023, 07:00 Uhr

750 Fast-Food-Restaurants zählt Burger King in Deutschland. Doch wie viel Geld verdienen die Angestellten an der Kasse oder in der Küche beim McDonald’s-Konkurrenten? Ein Gehaltscheck.