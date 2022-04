Früher kostete die Kugel Eis 20 Pfennig, heute in vielen Städten ein Euro oder mehr. Bei kaum einem anderen Nahrungsmittel spüren die Menschen in Deutschland die Preissteigerung so deutlich wie beim Eis. „Wucher“ schimpfen empörte Verbraucher in Internetforen – und liefern die Preisentwicklung der vergangenen Jahre aus dem Gedächtnis gleich mit. „Die meisten wissen noch, was sie als Kind für eine Kugel Eis bezahlt haben“, sagt der Ökonom Alexander Koch von der Unicredit-Bank. Da das Eishörnchen beim Italiener an der Ecke heute wie vor 30 Jahren immer noch bar bezahlt wird, schmerzen diese Preiserhöhungen ganz besonders. „Gefühlte Inflation“ nennen die Experten diesen Effekt.