Feld FOTO: Matthias Bein Statistik Fünf Prozent weniger Getreideanbaufläche Von dpa | 10.03.2022, 12:06 Uhr | Update vor 54 Min.

Die Bauern haben die Getreideanbaufläche in Mecklenburg-Vorpommern bei der jüngsten Aussaat im Herbst um 4,8 Prozent reduziert. Auf rund 502.000 Hektar sei Getreide gesät worden, was 52,1 Prozent der gesamten Anbaufläche im Nordosten entspreche, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin mit.