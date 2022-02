Fressnapf FOTO: Martin Gerten Wirtschaft Fressnapf will kräftig wachsen: 400 neue Märkte geplant Von dpa | 23.02.2022, 14:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Heimtierbedarfskette Fressnapf will ihre führende Marktposition in Europa weiter ausbauen. In den nächsten drei Jahren sollen europaweit rund 400 neue Läden eröffnen. Außerdem will die Kette ihr Online-Standbein weiter stärken. „Wir wollen die Marktführerschaft nicht nur verteidigen, sondern auch ausbauen“, sagte der Fressnapf-Gründer und -Eigentümer, Torsten Toeller, am Mittwoch in Krefeld.