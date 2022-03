Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Prozess Frau verliert 51.000 Euro durch Betrug: Urteil erwartet Von dpa | 08.03.2022, 02:36 Uhr | Update vor 17 Min.

Am Amtsgericht Pasewalk wird am heutigen Tag ein Prozess um einen Liebesbetrugsfall fortgesetzt. Die Kammer will erst die damals leitende Ermittlerin als Zeugin hören und danach ein Urteil sprechen. Dem Angeklagten, der laut Staatsanwaltschaft zusammen mit Komplizen eine Frau aus Anklam (Vorpommern-Greifswald) um insgesamt 51.000 Euro betrogen haben soll, wird Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug vorgeworfen. Der 32-Jährige soll demnach zu einer international agierenden Bande für das sogenannte Love Scamming gehören. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen vor Gericht.