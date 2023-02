Ford-Werk in Köln Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Autobauer Ford will 2300 Jobs in Köln und Aachen streichen Von dpa | 14.02.2023, 11:07 Uhr

Der US-Autobauer Ford will in Köln und Aachen 2300 Stellen abbauen. Dies sei aus Kostengründen nötig, teilte Ford am Dienstag in Köln mit. Die meisten Jobs sollen in den nächsten drei Jahren in der Kölner Entwicklungsabteilung wegfallen, zudem ist die Verwaltung betroffen. In Köln arbeiten derzeit rund 14.000 Menschen für Ford, in dem Aachener Forschungszentrum circa 200.