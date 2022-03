Ford FOTO: Ford-Werke GmbH Krieg in der Ukraine Ford setzt Geschäfte in Russland aus und spendet für Ukraine Von dpa | 01.03.2022, 23:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Ford seine Geschäfte mit Russland eingeschränkt, nun zieht sich der US-Autobauer komplett zurück und will den Menschen in der Ukraine finanziell helfen.