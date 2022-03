Warnstreik Verdi FOTO: Paul Zinken Luftverkehr Flughafen Hamburg: Sicherheitspersonal streikt am Dienstag Von dpa | 21.03.2022, 12:06 Uhr | Update vor 29 Min.

Reisende müssen sich am Dienstag abermals auf Flugausfälle und Verzögerungen am Hamburger Airport einstellen. Im laufenden bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle dort zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Auch an sieben andere deutschen Verkehrsflughäfen sollen die Kontrolleure den ganzen Tag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft in Berlin mitteilte.