Stephan Weil lässt prüfen Flüchtlinge in Ausbildung: Müssen sprachliche Hürden in Prüfung gesenkt werden? Von Daniel Batel Dirk Fisser | 16.03.2023, 04:44 Uhr

Deutschland braucht Fachkräfte. Doch manch Flüchtling scheitert in seiner Ausbildung an sprachlichen Hürden in der theoretischen Prüfung. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will das ändern.