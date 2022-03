Blaulicht FOTO: David Inderlied Berlin Flucht vor Kontrolle: Autofahrer fährt in zwei Polizeiautos Von dpa | 29.03.2022, 18:21 Uhr | Update vor 22 Min.

Ein Raser ist in Berlin auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in zwei Streifenwagen gefahren. Die Beamten wollten ihn am Dienstagmittag stoppen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob er weitere Unfälle verursachte und ob es Verletzte gab, werde geprüft. Die drei Insassen des Wagens seien an verschiedenen Stellen in der Stadt festgenommen worden.