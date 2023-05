Am Pult von Wolfang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE, ist eine breiige Masse zu sehen, die zuvor in dessen Richtung geworfen wurde. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down Protestaktionen am Mittwoch Fliegender Brei und halbnackte Frau stören VW-Hauptversammlung Von dpa | 10.05.2023, 12:09 Uhr

Bei der VW-Hauptversammlung in Berlin ist es am Mittwoch zu mehreren Protestaktionen gekommen. Mitunter wurde eine breiartige Masse in Richtung von Wolfgang Porsche geworfen. Zudem wurden Stimmen gegen das VW-Werk in China laut.