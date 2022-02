Russische Zentralbank FOTO: Yuri Kochetkov Swift und Zentralbank Finanzmärkte durch Sanktionen gegen Russland belastet Von dpa | 01.03.2022, 00:25 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Sanktionen des Westens gegen Russland zeigen an den Finanzmärkten unmittelbar Wirkung. Öl und Gas werden noch teurer. Der Rubel verliert stark an Wert. Eine Panik an den Aktienbörsen bleibt aus.