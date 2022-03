Braunkohlekraftwerk und Chemieanlagen FOTO: Jan Woitas Studie Finanzkonzerne investieren Milliarden in fossile Energie Von dpa | 25.03.2022, 01:49 Uhr | Update vor 43 Min.

Noch immer werden immense Summen in Öl, Gas und Kohle investiert. Eine Studie prangert die 30 größten Finanzkonzerne an, so gegen die Klimaziele zu verstoßen. Auch deutsche Unternehmen sind betroffen.