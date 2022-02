Fielmann FOTO: Markus Scholz Wirtschaft Fielmann verdient dank Expansion mehr: Dividende steigt Von dpa | 24.02.2022, 09:33 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Optikerkonzern Fielmann hat im vergangenen Jahr dank seines Expansionskurses Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. So erhöhte sich der Konzernumsatz um 17 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die internationalen Märkte wuchsen dabei den Angaben zufolge überdurchschnittlich.