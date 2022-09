Fahrkartenautomaten Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Verkehr Fernreisen bei der Bahn werden teurer Von dpa | 28.09.2022, 15:39 Uhr

Teure Heimfahrt zu Weihnachten: Auch die Bahn kämpft mit hohen Energiekosten und gibt diese ab Dezember in Teilen an die Fahrgäste weiter. Wer noch zu den alten Preisen reisen will, sollte bald buchen.