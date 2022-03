Einzelhandel FOTO: Christoph Soeder Einzelhandel FDP will Handel in MV mit Sonntagsöffnung helfen Von dpa | 09.03.2022, 16:08 Uhr | Update vor 51 Min.

Als Reaktion auf die großen Umsatzverluste des Handels während der Corona-Pandemie fordert die oppositionelle FDP eine befristete Ausdehnung der sogenannten Bäderregelung auf ganz Mecklenburg-Vorpommern. „Der stationäre Einzelhandel liegt am Boden“, sagte die FDP-Abgeordnete Sandy van Baal am Mittwoch im Landtag in Schwerin bei der Einbringung einer entsprechenden Gesetzesänderung.