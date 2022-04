Hamburger Störche Fiete und Erna FOTO: --- Tiere Fast alle Hamburger Störche sind aus dem Süden wieder zurück Von dpa | 20.04.2022, 07:54 Uhr | Update vor 11 Min.

Einige Hamburger Störche sind noch immer auf ihrem Weg von Afrika zurück in die Hansestadt. Zwei Drittel der in Hamburg angestammten Tiere haben die Reise aus dem Süden bereits geschafft. Nun steht eine wichtige Phase für die Vögel an.