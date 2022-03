Fachkräfte werden bundesweit gesucht. Besonders groß ist der Fachkräftemangel allerdings im Emsland. FOTO: dpa/Angelika Warmuth Seit Jahren in IW-Auswertung vorne Fachkräftemangel: Warum das Emsland das Sorgenkind Deutschlands ist Von Nina Kallmeier | 08.03.2022, 08:01 Uhr

Vom „Armenhaus der Republik“ zum „Fachkräfte-Sorgenkind“? Die Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist deutlich: Nicht der Osten Deutschlands, der landläufig oft mit wenig attraktiven Arbeitsplätzen in Verbindung gebracht wird, liegt hinsichtlich fehlender Fachkräfte an erster Stelle. Das Sorgenkind der Nation ist ganz wo anders: in Niedersachsen.