Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, im Hamburger Rathaus. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Euro-Raum EZB-Chefin stellt Zinsanhebung für Sommer in Aussicht Von dpa | 27.04.2022, 18:28 Uhr | Update vor 37 Min.

Ob und wann die Europäische Zentralbank die Zinsen in Europa anheben wird, sei eine Entscheidung des EZB-Rates und werde nicht von ihr allein in Hamburg verkündet, sagt EZB-Chefin Lagarde. Aber sie nutzt die Visite in der Hansestadt für einen Ausblick.