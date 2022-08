ARCHIV - Der Preisauftrieb bei Lebens- und Genussmitteln hat sich im Juli in der Eurozone gegenüber dem Vormonat weiter beschleunigt. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Preise Eurozone: Inflation klettert auf Rekordwert von 8,9 Prozent Von dpa | 18.08.2022, 11:29 Uhr

Die stark gestiegenen Energiepreise treiben die Teuerung in der Eurozone weiter an. Vor allem in drei Staaten ist die Inflationsrate besonders hoch.