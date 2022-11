Arbeitslosenzahl sinkt Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt Eurozone: Arbeitslosenquote sinkt auf Rekordtief Von dpa | 03.11.2022, 11:40 Uhr

Seit Einführung des Euro war die Arbeitslosigkeit in der gemeinsamen Währungszone laut Statistik noch nie so niedrig wie im September. Doch es gibt erhebliche Unterschiede in den 19 Ländern.