Fischernetze Foto: Ralf Hirschberger/dpa up-down up-down Fischerei EU-Pläne: Fischer an Nordseeküste fürchten um ihre Existenz Von dpa | 03.03.2023, 14:59 Uhr

„Von uns wird hier nix übrig bleiben“: Die EU-Kommission will die Fischerei mit Grundschleppnetzen in Schutzgebieten verbieten. Fischer an der deutschen Nordseeküste schlagen Alarm.