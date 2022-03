Energieeffizienzklasse FOTO: Peter Kneffel Verbraucher EU-Kommission will Umweltregeln für Produkte erlassen können Von dpa | 30.03.2022, 05:01 Uhr | Update vor 29 Min.

Kritiker fühlen sich an das Glühbirnenverbot erinnert und befürchten, so etwas kommt jetzt für viele andere Produkte. Die Möglichkeit dazu könnte die EU-Kommission in der Tat bekommen.