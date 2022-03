Die Energiekosten steigen und steigen angesichts des Krieges in der Ukraine. FOTO: imago images/Rene Traut Ukraine-Krieg treibt Energiepreise Alles wird teurer: Inflationsrate in Deutschland bei 7,3 Prozent und | 30.03.2022, 15:04 Uhr Von Raphael Steffen dpa | 30.03.2022, 15:04 Uhr

Die Preise in Deutschland steigen so stark wie seit mehr als 40 Jahren nicht: Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt hat, lag die Inflationsrate im März bei 7,3 Prozent. Ursache ist der Ukraine-Krieg.