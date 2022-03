Die Ampel-Koalition will Verbraucher angesichts der steigenden Energiepreise entlasten. Mit den beschlossenen Maßnahmen gelingt das aber nur teils, so eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln FOTO: dpa Pläne der Ampel-Koalition Studie: Entlastungspaket gleicht höhere Preise für Verbraucher nicht aus Von dpa | 06.03.2022, 10:58 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat die Kosten für Öl und Gas noch einmal in die Höhe schnellen lassen. Das merken Verbraucher zurzeit unter anderem an der Tankstelle. Eine Studie zeigt nun: Das von der Ampel-Koalition geschnürte Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise wird die Verluste der Bürger in diesem Jahr nicht ausgleichen.