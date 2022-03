Eine signifikante Mehrmenge an Erdgas in Deutschland zu fördern, wäre BVEG-Hauptgeschäftsführer Ludwig Möhring nur mit Fracking möglich. FOTO: dpa/Holger Hollemann Förderung von Öl und Gas Verband: Deutlich mehr Erdgas aus Deutschland nur mit Fracking Von Nina Kallmeier | 30.03.2022, 15:36 Uhr

Nicht nur im Mittleren Osten wird Erdöl und Erdgas gefördert, sondern auch in Deutschland – insbesondere in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Angesichts eines drohenden Lieferstopps aus Russland rückt die Bedeutung der heimischen Förderung in den Fokus. Geht da noch mehr?