Neue XXL-Autos für die Supersize-Amerikaner: „Der Volkswagen Konzern bringt in den USA einen vollelektrischen Pick-up und robusten SUV auf den Markt“, verkündete Volkswagen schon 2022 in einer Pressemitteilung. Die ersten Prototypen von „Scout Motors“ können sich Interessierte voraussichtlich im nächsten Jahr anschauen. Die Serienproduktion soll dann ab 2026 anlaufen. Ziel sei es, „authentische Pick-ups und SUVs“ zu bauen.

Scout war ein Automodell in den 60er-Jahren

„Scout Motors“ ist allerdings kein neu erfundener Firmenname, sondern inspiriert von dem Kultauto Scout, das zwischen 1960 und 1980 von „International Harvester“ hergestellt wurde. Heute sei Scout eine „amerikanische Ikone, deren Erbe von einer engagierten Gemeinschaft von Machern am Leben erhalten wird,“ heißt es auf der Internetseite der neuen Automarke von VW.

Gegründet wurde die Marke, um „vollelektrische Elektrowagen und robuste Geländewagen“ zu entwickeln, die in einer Tradition verankert sind.

Firmensitz gefunden – deutscher Produktionsleiter

Der neue Hauptsitz von „Scout Motors“ befindet sich in Tysons, im US-Bundesstaat Virginia. Zudem soll eine neue Fertigung in der Nähe von Columbia, South Carolina anlaufen. Am Montag wurde bekannt, dass der Deutsche Jan Spies die dortige Produktion leiten wird. Zuvor hatte unter anderem die Produktion der Nutzfahrzeuge in Hannover überwacht.

Geplant ist, dass Ende 2026 die ersten Autos im Einzelhandel verkauft werden. Die Volkswagen-Gruppe investiert nach eigenen Angaben zwei Milliarden US-Dollar für die Entwicklung der ersten beiden Modelle und die Schaffung von 4000 Arbeitsplätzen.

Ob es die vollelektrischen Pick-Ups und SUVs auch in Deutschland geben wird, ist zu bezweifeln. Auf der Internetseite von „Scout Motors“ heißt es: „Wir erschaffen die nächste Generation von vollelektrischen Pick-Ups und robusten SUVs für amerikanische Fahrer.“