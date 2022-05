„Nicht nur auf Bedenkenträger hören“

”Die Einnahmen könnten die Waldbesitzer dann auch in den Umbau ihres Waldes stecken”, so Schirmbeck. Es technisch mittlerweile möglich, Windräder so zu errichten, dass dabei möglichst wenig Wald zerstört wird. Schirmbeck forderte: “Es ist an der Zeit, nicht nur auf die Bedenkenträger zu hören, sondern nach gangbaren Lösungen zu suchen.