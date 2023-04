«Dredge» Foto: Team17/dpa-tmn up-down up-down Monsterfische lauern „Dredge“: Auf unheimlicher Fischkutter-Fahrt Von dpa | 27.04.2023, 04:34 Uhr

Fischerei hat in vielen Ohren einen geradezu romantischen Klang. In „Dredge“ sieht das aber völlig anders aus. Dort bringen einen nächtens gefährliche Mutantenfische in Lebensgefahr.