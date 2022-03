Diesel- und Benzinpreise FOTO: Sebastian Gollnow Verbraucher Dieselpreis überholt Benzinpreis Von dpa | 07.03.2022, 12:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Tanken ist in Deutschland so teuer wie nie. Am Wochenende war Diesel sogar teurer als Super. Entspannung ist für Autofahrer nicht in Sicht - im Gegenteil.