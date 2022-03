geschlossene Geschäfte FOTO: Dmitri Lovetsky Wirtschaft Die Strafen wirken Von dpa | 10.03.2022, 16:46 Uhr | Update vor 49 Min.

In der Ukraine spüren die Menschen den Krieg ganz unmittelbar. Aber auch in Russland kommen die Folgen des Krieges an. Sie sind vor allem in den Geschäften zu sehen.