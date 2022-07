Cannabis soll bald legal sein. FOTO: dpa/Oliver Berg up-down up-down Cannabis-Legalisierung Die Marihuana-Branche freut sich auf die Profite aus der Legalisierung Von dpa | 19.07.2022, 16:04 Uhr

Goldgräberstimmung in der Cannabisbranche. Die Ampel-Regierung will Cannabis legalisieren. Beim Branchentreff in Berlin ist die Vorfreude groß.