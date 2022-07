Münchner beim Shopping in der Innenstadt. Die Kauflaune sinkt angesichts Inflation und diverser Mehrkosten. FOTO: IMAGO images/ Wolfgang Maria Weber up-down up-down Wirtschaftswachstum stagniert Die Last ist zu groß: Deutschland schlittert Richtung Rezession Meinung – Mischa Ehrhardt | 29.07.2022, 16:30 Uhr

Die US-Wirtschaft ist bereits zwei Quartale in Folge geschrumpft. Definitionsgemäß befinden sich die USA daher in einer zumindest „technischen“ Rezession. Was nun auf Deutschland zukommt.