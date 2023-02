Deutsch-belgisches Energietreffen mit Kanzler Scholz Foto: Yves Herman/Reuters Pool via AP/dpa up-down up-down Treffen Deutschland und Belgien rücken in Energiefragen näher Von dpa | 14.02.2023, 15:36 Uhr

Auf dem Weg zur Klimaneutralität wollen Belgien und Deutschland zukünftig noch näher zusammenrücken. So will Belgien beispielsweise die Kapazität für die Lieferung von Flüssiggas (LNG) an Deutschland verdoppeln.