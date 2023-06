Die Inflation in Deutschland hat im Juni wieder an Tempo gewonnen. Symbolfoto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Wieder an Tempo gewonnen Preise gehen wieder hoch: Inflationsrate im Juni auf 6,4 Prozent gestiegen Von dpa | 29.06.2023, 14:10 Uhr

Die Inflation in Deutschland hat im Juni wieder an Tempo gewonnen. Die Verbraucherpreise lagen um 6,4 Prozent über dem Vorjahresmonat – nach 6,1 Prozent im Mai, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.