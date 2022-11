KINA - Briefe brauchen länger Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down Geplante Gesetzesänderung Um Kosten einzusparen: Deutsche Post will mehr Zeit für Briefzustellung Von dpa | 08.11.2022, 14:56 Uhr

Brauchen Briefe bald länger? Aktuell müssen 80 Prozent der Briefe in Deutschland innerhalb eines Tages beim Empfänger ankommen – so sieht es das Postgesetz vor. Doch die Deutsche Post will das ändern.