Studie Deutsche Liebe zum Bargeld am größten in Europa Von dpa | 01.12.2022, 11:22 Uhr

In einem 15-Länder-Vergleich in Europa ist Bargeld für mehr als die Hälftge der Deutschen das beliebteste Zahlungsmittel. Am unteren Ende der Skala rangierte Dänemark.