Verkehr Deutsche Bahn will bis 2030 jeden dritten Bahnhof sanieren Von dpa | 20.06.2023, 04:07 Uhr

Etwa 1800 Bahnhöfe will die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren sanieren. Es sollen sogenannte Zukunftsbahnhöfe entstehen. Eine erste Generalsanierung steht im zweiten Halbjahr 2024 an.