Energie Deutlich weniger Förderanträge für Wärmepumpen in 2023 Von dpa | 16.07.2023, 13:17 Uhr

In diesem Jahr wurden bisher weniger Anträge auf Wärmepumpen-Förderung in Deutschland gestellt. Was sind die Gründe dafür?