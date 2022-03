Tourismus - Sylt FOTO: Christian Charisius Tourismus Deutlich weniger Feriengäste im Norden zum Jahresbeginn Von dpa | 21.03.2022, 14:59 Uhr | Update vor 39 Min.

Schleswig-Holstein ist verglichen mit der Vor-Corona-Zeit mit deutlich weniger Feriengästen in das neue Jahr gestartet. Im Januar kamen zwar 233.000 auswärtige Gäste im Norden an, deutlich mehr als im Lockdown-Januar 2021 (44.000), wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Gegenüber dem Spitzen-Januar 2020, der noch nicht von Corona-Pandemie geprägt war, ist das aber immer noch ein Rückgang um fast 29 Prozent.