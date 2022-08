ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen up-down up-down Börse in Frankfurt Dax zur Handelseröffnung kaum verändert Von dpa | 05.08.2022, 09:33 Uhr

Nach einer bislang erfreulichen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Freitag kaum verändert eröffnet. Er lag in den ersten Minuten mit 0,09 Prozent im Minus bei 13.650 Punkten.