Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax zum Handelsauftakt kaum bewegt Von dpa | 25.07.2023, 09:19 Uhr | Update vor 20 Min.

Vor den Notenbank-Entscheidungen in dieser Woche hat sich der Dax am Dienstag weiterhin kaum vom Fleck bewegt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Börsenminuten 0,10 Prozent auf 16.174,90 Punkte.