Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax wieder mit Verlusten - unter 12.000 Punkte Von dpa | 03.10.2022, 09:53 Uhr

Nach dem schwachen September ist der Dax am Montag mit deutlichen Verlusten in den neuen Monat gestartet. Im Sog der Verluste an den US-Aktienmärkten sank der deutsche Leitindex im frühen Handel um 1,46 Prozent auf 11.937,09 Punkte. Damit notierte er wieder unter der zuletzt umkämpften Marke von 12.000 Punkten - Mitte vergangener Woche war er sogar auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht.