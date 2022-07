Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen up-down up-down Börse in Frankfurt Dax wegen Konjunktursorgen mit Verlust Von dpa | 12.07.2022, 09:21 Uhr

Nach einem schwachen Wochenauftakt haben Konjunktursorgen dem Dax am Dienstag weitere Verluste eingebrockt. Mit der Gaskrise in Europa, der Gefahr von Lockdowns in China und Lieferkettenproblemen bleiben die negativen Einflussfaktoren vielseitig.